Justine Henin et l'intimidante Serena Williams...

Les petites habitudes de Serena Williams

Trois joueuses ont marqué la carrière de Justine Henin : Kim Clijsters, la Russe Maria Sharapova et Serena Williams. Notre compatriote et l'Américaine se sont retrouvées à sept reprises en Grand Chelem. Justine s'est imposée quatre fois mais Serena a remporté la seule finale où elles ont été opposées à l'Australian Open en 2010. Ce sera aussi la dernière finale de Justine en Grand Chelem.

Elle garde des souvenirs très précis de cette rivalité. Serena Williams, c'était n'était pas qu'une joueuse physique impressionnante sur court. Cet aspect-là n'était que la partie visible de l'iceberg, celle immergée était encore plus redoutable. Justine ne l'a pas oublié. " Serena, ça va être une lutte toute ma carrière. Je n'ai jamais joué une joueuse qui avait autant de conviction et de force mentale, c'est là-dessus qu'elle a bâti ses succès. Comme l'intimidation qui a fait partie de son plan comme dans celui de sa sœur, ce que leur papa avait prévu pour elles."

Ce processus d'intimidation est réglé comme du papier à musique. Une partition exécutée à la perfection par les sœurs Williams. Un rituel qui débutait bien avant le match et dont l'objectif était de déstabiliser au maximum son adversaire." Il y avait énormément de petits détails, comme des regards, des attitudes, le langage corporel, les petites habitudes prises dans les vestiaires. Il y avait un mécanisme qu'elles ont mis en place très souvent avec moi. Si je jouais contre Serena, Venus l'accompagnait jusqu'à l'entrée du court. Psychologiquement, c'était incroyable, tu ne jouais pas une des sœurs Williams, tu avais l'impression de jouer les deux et tu te dis que cela devient mission impossible. Montrer leur force familiale, leur solidarité de sœurs, c'était quelque chose qui jouait."

Et ces "manœuvres" se poursuivaient dès l'arrivée sur le terrain." Au moment du toss, elle faisait ses services, elle montrait qu'elle était dans une dynamique. A l'échauffement, si elle voyait que je préparais à retourner, elle ne servait pas ou elle changeait de côté pour m'empêcher d'être dans un rythme, mais surtout pour me montrer que c'était était qui dictait ce qui allait se passer. Chez Serena, elle y avait toujours cette notion, je suis la patronne sur le terrain."

Pour Justine, ces attitudes, ces comportements ont façonné Serena et sont, en partie, les clefs de sa réussite tout au long de sa carrière." Elle n'aurait jamais réussi un tel parcours si elle n'avait pas eu ce pouvoir mental sur les autres joueuses. Evidemment, je ne veux en rien diminuer ses capacités tennistiques ou physiques. Elle a amené le tennis dans une nouvelle dimension physique, c'est exact mais et elle a du amener beaucoup de joueuses dans une nouvelle dimension mentale, les deux éléments sont liés. C'est clair que faire en sorte que des filles arrivent à travailler cette conviction qu'elle pouvait la battre, personnellement, ça m'poussé dans mes retranchements. Cela m'a permis de travailler énormément sur moi-même. Je n'aurai jamais été une aussi bonne joueuse si il n'y avait pas eu Serena ou Kim. C'est à ce moment-là que la concurrence devient vraiment intéressante. Chaque fois que je devais affronter Serena, il y avait, avec Carlos, un travail de conviction à accomplir. Si j'arrive à développer cette confiance, si je suis capable de la battre alors, tennistiquement, j'aurai de bonnes chances de prendre le meilleur. Mais, c'était une lutte énorme et permanente."

Si Michael Jordan se forçait à détester certains joueurs pour être meilleur, Justine n'a pas eu recours à cette forme de persuasion mais confesse :" On ne faisait pas toujours tout pour être de grandes amies. On se respecte, on a beaucoup de plaisir à se recroiser aujourd'hui. Mais quand vous êtes en pleine carrière, davantage encore chez les filles que chez les garçons, à partir du moment où vous avez trop d'empathie pour votre adversaire, vous êtes cuit ! On est dans de la compétition, on est dans un sport individuel. Serena ne fait de cadeau à personne. Ca devient un combat de gladiateurs. Pour pouvoir lutter contre elle, il fallait être dans cet état d'esprit."

Le 26 janvier 2011, Justine Henin rangeait définitivement sa raquette. A 39 ans, Serena Williams est toujours sur le circuit avec le secret espoir d'égaler le record de victoires en Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court avec 24 succès. Eternelle Serena en quête son inaccessible étoile...