Joachim Gérard, qualifié pour la finale de Roland-Garros : "Je suis fier de moi, j'ai su garder cette hargne"

Ce fut loin d'être facile mais l'essentiel est ailleurs pour notre compatriote Joachim Gérard : grâce à son succès, au terme d'un beau duel (7-5, 2-6, 6-4) contre le numéro 1 mondial Shingo Kunieda, le Belge s'est qualifié pour la finale du tournoi en fauteuil roulant. Une belle prouesse pour Gérard, qui affrontera soit le Britannique Alfie Hewett (ITF 3) soit l'Argentin Gustavo Fernandez (ITF 2). Nous avons pu récolter ses impressions après sa victoire en demi-finale.

"J'ai eu la hargne jusqu'au bout, malgré un petit coup de moins bien pendant plusieurs jeux au 2e set. J'ai réussi à revenir dans le match dans le 3e, je me suis donné à 100% et je pense que cela s'est vu. C'est probablement ce dont je suis le plus fier parce que habituellement je peux faire un match en dents de scie, justement à cause de ces moments de down" a-t-il expliqué.

Le voilà donc à une petite marche du trophée à Roland-Garros. Un tournoi sur terre battue qui n'est habituellement pas sa surface de prédilection mais qu'il a su apprendre à affectionner.

"Ce n'est certes pas ma surface préférée mais j'ai prouvé aujourd'hui que je suis capable de bien y jouer. Il ne faut pas le prendre comme un match sur terre battue mais juste jouer ma rencontre. Je dois jouer comme aujourd'hui, en enlevant ces moments de moins bien et essayer de sortir la tête haute. Je ne veux pas penser à la victoire finale. J'ai pris ça comme un match de haut niveau à prester et ça m'a réussi" a conclu Gérard.