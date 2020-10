Joachim Gérard : "Je m'y suis vu et ça ne doit pas arriver tant que la dernière balle n'est pas jouée"

Joachim Gérard battu de justesse en finale du tournoi en fauteuil - Roland Garros 2020 - Finale... Joachim Gérard, numéro 4 mondial, s'est incliné en finale du simple de Roland-Garros, devant le Britannique Alfie Hewett, numéro 3 mondial. Même s'il a eu un break d'avance dans le set décisif, il a été battu 6/4-4/6-6/3. C'est le Belge qui est le mieux entré dans la partie, puiqu'il a commencé sa finale en prenant à deux reprises le service de son adversaire. Mais il n'a jamais pu s'échapper au score, parce qu'il a chaque fois cédé son service dans la foulée. Il n'a d'ailleurs réussi qu'une seule fois à remporter sa mise en jeu dans la première manche. Le service est pourtant l'une de ses meilleures armes. Mais là, il s'est heurté très souvent aux excellents retours de Hewett. L'Anglais a fait la différence dans le huitième jeu, en réalisant à nouveau le break. Et dans le jeu suivant, en conservant son service. 6/4 pour Alfie Hewett. Sans panique, ni énervement, ni abattement, Joachim Gérard est reparti au combat. Il n'a pas toujours réussi à avoir cette attitude positive dans les tournois du Grand Chelem, sources de trop grosse pression pendant longtemps. Il a donc entamé la deuxième manche comme la première, par un break. La différence, c'est qu'il l'a cette fois confirmé. 2/0, 3/1, 4/2... mais pas 5/3. Le Brabançon n'était plus inquiété sur ses services, jusqu'à ce huitième jeu, moins bien négocié, et qu'il a conclu par une double faute. 4/4, donc. Sans affolement, ni découragement (on le sait, maintenant, qu'il a su rester positif en toutes circonstances, pendant ce tournoi de Roland-Garros), Joachim est reparti à l'assaut du service adverse. Et il a immédiatement réussi à le reprendre, pour mener 5/4, avec un break d'avance. Cette fois, il a tenu, en sauvant malgré tout une balle de break au passage. 6/4 pour Joachim Gérard. C'est devenu une habitude, le joueur belge a pris le service d'Alfie Hewett dès le début de la troisième et dernière manche. Il semble de plus en plus souvent prendre l'ascendant, mais il n'arrive pas encore à se détacher au score. Le Britannique revient immédiatement. Tant pis, ce n'est que partie remise. Quelques minutes plus tard, nouveau break pour Joachim Gérard. Et il le confirme, cette fois. Il mène 3/1, et même 3/1-0/30. Le joueur britannique, qui vient de commettre deux doubles fautes, fait alors appel au kiné, et se fait soigner l'épaule pendant quelques minutes. Quand le jeu reprend, "Jo" s'offre quatre balles de double break, quatre balles de 4/1, service à suivre. Hewett les sauve. Il y aura donc du suspense jusqu'au bout, dans cette finale. D'autant que le Gérard n'arrive pas à prendre son service suivant, même s'il mène 40/15. Alfie Hewett revient à trois jeux partout. Puis, il mène pour la première fois dans cette manche décisive, 4/3. Le Belge est maintenant sous pression. Il vient de laisser passer quelques occasions en or; il faut qu'il sauve son service, pour encore avoir une chance de faire la différence plus tard. Mais quelque chose s'est cassé. Pour la première fois depuis le début du tournoi, on sent Joachim Gérard perdre confiance pendant quelques instants. Pas longtemps, mais cela suffit au Britannique, qui réussit le break. Et qui termine la partie sur son service, malgré une nouvelle, et longue, interruption du match, cette fois pour un problème technique sur le fauteuil du joueur belge. 6/4-4/6-6/3 pour Alfie Hewett. Joachim Gérard aurait pu gagner son premier tournoi du Grand Chelem en simple, et être le premier Belge à le faire, en fauteuil, lors d'une épreuve de ce niveau. Dommage, il n'est pas passé loin. Mais ce n'est sans doute que partie remise. Ce Roland-Garros 2020 lui a, semble-t-il, permis de mieux négocier les quatre tournois majeurs. Il sait comment faire, il s'est libéré. Il ne reste qu'une étape à franchir pour aller chercher la coupe la prochaine fois.