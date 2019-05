"Je fais le même métier que Roger et Rafa, mais je dois me retenir de leur demander un autographe"

Joran Vliegen et Sander Gillé forment un bon double, depuis quelques années. Ils ont déjà gagné des tournois challengers, ils ont déjà joué des tournois ATP, ils ont même déjà disputé (et gagné) des matches de Coupe Davis. Mais pour les Grands Chelems, c'est plus compliqué. Parce qu'un duo doit être suffisamment bien classé pour entrer dans le tableau, et les deux Belges ont été à plusieurs reprises juste dehors.

La seule solution était de se séparer, très provisoirement. Trouver un partenaire mieux placé dans la hiérarchie mondiale, pour avoir un meilleur classement combiné, et entrer dans le tableau. Cela n'a pas marché pour Sander Gillé, qui échoue juste aux portes du tournoi. Mais cela a marché pour Joran Vliegen...

Il y a quelques semaines, il a envoyé des messages WhatsApp, comme des bouteilles à la mer. Il s'est adressé à quelques joueurs, avec des mots simples, que l'on devine presque timides. "Bonjour, je m'appelle Joran, je suis le 85e joueur mondial en double, est-ce que tu envisages de jouer Roland-Garros en double, et est-ce que tu envisages que ce soit avec moi ?"

Le Kazakhe Mikhail Kukushkin a répondu positivement. Joran Vliegen a donc pu concrétiser l'un de ses rêves d'enfant, jouer un tournoi du Grand Chelem. C'est banal pour certains, pour les stars, pour les cent meilleurs joueurs du monde. Pour les autres, qui mènent une carrière plus anonyme, c'est un événement.

Et Joran Vliegen a les yeux qui pétillent, et le sourire permanent, quand il parle de cette première expérience en Grand Chelem. Expérience qu'il renouvellera, puisque lui et Kukushkin ont franchi le premier tour du double, à Roland-Garros.

Pour la première fois de sa vie, il dispute le même tournoi que Nadal, Federer, et Djokovic. Il avoue qu'il doit presque se retenir pour ne pas leur demander un autographe ou une photo.

Ecoutez l'interview sympa du joueur de double belge Joran Vliegen...