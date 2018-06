Herbert et Mahut remportent le double masculin à Roland Garros

Les Français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté le double messieurs des Internationaux de France à Roland-Garros en battant la paire en forme du moment formée par l'Autrichien Oliver Marach et le Croate Mate Pavic samedi à Paris.

Mahut et Herbert se sont imposés en deux sets: 6-2, 7-6 (7/4), en une heure et 40 minutes de jeu, pour décrocher un 3e titre du Grand Chelem ensemble, mais le premier à Roland-Garros après des succès à Wimbledon en 2016 et à l'US Open en 2015. Mahut et Herbert avaient aussi disputé la finale à l'Open d'Australie en 2015. Ils auront ainsi atteint la finale de chacun des quatre tournois du Grand Chelem.

Oliver Marach et Mate Pavic restent sur une saison exceptionnelle avec 17 rencontres gagnées de suite avant cette finale et des succès à l'Open du Qatar, à Auckland ainsi qu'un premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie. Le duo avait été en finale à Wimbledon l'an dernier.

Associé à la Canadienne Gabriela Dabrowski, Mate Pavic s'était déjà incliné en finale du double mixte jeudi sur la terre battue parisienne face à la Taïwanaise Latisha Chan et le Croate Ivan Dodig.