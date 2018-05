Halep ne traîne pas sur la route du 3e tour

Simona Halep a facilement dominé Taylor Townsend, ce jeudi sur le Court Philippe Chatrier. La N.1 Mondiale s'est imposée en deux petits sets : 6-3, 6-1.



Halep, une des grandes favorites du tableau féminin, avait eu besoin d’un set pour se mettre en route face à Alison Riske. Pas de raté à l’allumage cette fois. La Roumaine prend la balle tôt, avance dans le court et affiche sa maîtrise dès que l’échange s’allonge. Taylor Townsend subit et le marquoir s’emballe. L’Américaine stoppe l’hémorragie à 4-1, revient à 5-3 mais ne freine pas la progression de la joueuse de Constanta : 6-3 en 36 minutes.



Plus de coups gagnants (21 à 9), moins de fautes directes (13 à 16), plus efficace au service, Halep est tout simplement plus forte que Townsend. Sa supériorité se concrétise rapidement dans la deuxième manche. Elle fait le break à 2-1 et décroche tranquillement sa qualification pour le 3e tour : 6-3, 6-1.



Halep retrouvera l’Allemande Andrea Petkovic qui n’a pas encore perdu de set dans ce tournoi. Après Kristina Mladenovic (7-6, 6-2), elle a écarté Bethanie Mattek-Sands (6-0, 7-6).