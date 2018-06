Halep ne laisse aucune chance à Mertens, il n'y a plus de Belges à Roland Garros

Simona Halep a mis fin au Roland Garros d’Elise Mertens. La demi-finaliste de l’Australian Open s’est inclinée en deux sets (6-2, 6-1) en 1/8e de finale. Face à la N.1 mondiale, la marche était tout simplement trop haute pour notre compatriote.



Après huit points et un jeu blanc chacune, le match débuté réellement. Elise est offensive et tient le choc à l’échange. Les jeux sont disputés. Et les petits détails font la différence. Dans les moments-clés, Halep démontre pourquoi elle est N.1. Elle fait le break et se détache à 3-1, puis 4-2.



La Roumaine prend l’ascendant, Mertens fait plus de fautes et plus de mauvais choix. Le match lui échappe. Le premier set aussi (6-2).



La 16e mondiale, qui a gagné trois tournois cette année, cherche des solutions. Mais elle a l'impression de jouer face à un mur. Halep est solide et ne rate presque rien. Mertens force. Les jeux s'enchaînent : 8 consécutifs pour la joueuse de Constanta. A 5-0, la Louvaniste s'offre un premier break et retarde un peu l'échéance. Halep conclut dans la foulée.



Mertens rêvait de bousculer la patronne du circuit. Elle a constaté l'écart qui la séparait encore du sommet du tennis mondial. Avec ce niveau de jeu, Halep s'affirme clairement comme la grande favorite au titre dans le tournoi féminin.



Elle affrontera la Française Caroline Garcia (7e) ou l'ancienne N.1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber (aujourd'hui 12e), pour une place dans le dernier carré.