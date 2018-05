Halep, bousculée pendant un set, passe au 2e tour

Simona Halep s'est qualifiée pour le deuxième tour de Roland Garros. La Roumaine, N.1 Mondiale, a souffert pendant un set face à l'Américaine Alison Riske avant de dérouler : 2-6, 6-1, 6-1.



Halep, double finaliste à Paris, ne s'attendait sans doute pas à scénario pareil en début de match.



Pendant pratiquement un set, la Roumaine se retrouve sans solution face au jeu à plat et à la solidité de Riske. Ça cogne des deux côtés du filets, mais c'est l'Américaine qui a le plus souvent le dernier mot. Après un jeu de près de 10 minutes, la 83e joueuse mondiale fait le break et mène 2-0. Le métronome Halep connait des ratés et commet des fautes inhabituelles. Les jeux défilent jusqu'à 5-0. L'Américaine, finaliste le week-end dernier à Nuremberg, conclut 6-2.



Il y a eu du mieux en fin de manche dans le jeu de la Roumaine, cela se confirme. Le match change de visage. C'est désormais Halep qui dicte la cadence à l'échange et Riske qui sort les balles. En 22 minutes, la N.1 Mondiale recolle à un set partout. Une petite demi-heure plus tard, elle décroche sa qualification pour la suite du tournoi.



"Je suis toujours un peu nerveuse au moment de débuter Roland-Garros. J'ai connu un début de match difficile, mais j'ai réussi à me concentrer et à mieux bouger ensuite. C'était un bon match pour commencer le tournoi", a estimé Halep.



La Roumaine, double finaliste Porte d'Auteuil (2014 et 2017) mais qui court toujours après son premier sacre en Grand Chelem, affrontera l'Américaine Taylor Townsend, bénéficiaire d'une invitation, au deuxième tour.