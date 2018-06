Goffin sauve 4 balles de match et s'en sort face à Monfils

David Goffin a décroché de haute lutte son ticket pour les 1/8e de finale de Roland Garros. Notre compatriote a fait preuve d’une force mentale impressionnante pour venir à bout de Gaël Monfils en cinq sets : 6-7, 6-3, 4-6, 7-5, 6-3.



Les deux joueurs s'étaient quittés à 3-2 dans la troisième manche ce vendredi en début de soirée. A cet instant, Goffin a la main et semble au-dessus de son adversaire. A la peine, Monfils peut remercier la pluie. Il a profité de la nuit pour recharger les batteries et revenir avec un visage beaucoup plus conquérant.



La Monf’ domine un Liégeois en grosse difficulté au service. Il cède sa mise en jeu quatre fois en l’espace d’un set et demi. Il commet aussi trop de fautes pour espérer inquiéter un Français survolté devant son public. Le Parisien remporte le 3e set 6-4. Goffin n’est pas au mieux, mais il s’accroche. A 5-4, il écarte quatre balles de match et prolonge le suspense.



Les échanges s’allongent, Monfils commence à tirer la langue … et à perdre le contrôle de ses nerfs. Il invective même le 9e mondial à un changement de côté. Le finaliste du dernier Master saute sur l’occasion et revient à deux manches partout (7-5).