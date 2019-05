Goffin prend un set à un Nadal stratosphérique et quitte Roland avec les honneurs

On savait l’exploit très compliqué, il s’est avéré impossible. David Goffin (ATP 29) a perdu face à un Rafael Nadal (ATP 2) métamorphosé par " son " Grand-Chelem. Dans le premier set, l’Espagnol n’a pas laissé beaucoup d’opportunités au Belge, 6-1. Le deuxième était plus équilibré, mais il a penché du même côté, 6-3 en faveur de Rafa. Dans le troisième, c’était au tour de David d’être phénoménal. Et de prendre le premier set de Nadal dans cette édition du Roland, 6-4. Mais il n’est pas parvenu à maintenir cet incroyable niveau alors que son adversaire est redevenu intraitable dans la quatrième manche pour l’emporter 6-3.

Le résumé de la rencontre

L’Espagnol entame la rencontre par un jeu blanc… et même par sept points d’affilée… menant 0-40 sur le service de David. Bien décidé à ne pas se laisser impressionner le Belge fait un ace, mais perd quand même son jeu au point d’après, 2-0 puis 3-0 sur un jeu serein de l’Espagnol.

Le service de David est ensuite un petit plus disputé et il a plusieurs occasions de réduire le score à 3-1. Mais Nadal continue à dérouler, 4-0 et puis 5-0. Le Belge remporte alors son premier jeu du match, en trouvant quelques solutions. 5-1. Pas de quoi faire paniquer l’Espagnol, évidemment, 6-1. Notre compatriote prend un petit coup au moral mais le match se déroule en trois sets gagnants, il doit tout faire pour tenter d’embêter un peu plus " Rafa ".

David Goffin est breaké d’entrée par Nadal. Le Belge tente des choses, mais il n’est pas vraiment en réussite alors que de l’autre côté, tout réussit à l’Espagnol, très impressionnant. Le comportement de David est exemplaire. Il ne lâche rien et le match est un petit peu plus équilibré, c’est 3-2 en faveur de l’Espagnol. Le set continue à être disputé, mais Goffin n’a toujours obtenu la moindre balle de break, ça fait 4-2. Puis 5-3 et même 6-3 sur un nouveau break espagnol. S’il y a du mieux, Nadal semble rester infranchissable.

David se bat comme un beau diable en début de troisième set. Dès qu’il prend plus de risques, cela s’avère payant. Il doit continuer dans cette filière. Son début de troisième manche est convaincant, il remporte d’ailleurs ses deux jeux de service, 2-2. Le match est devenu beaucoup plus plaisant, les deux hommes nous offrent de jolis points. Sans aucun doute le début de set le plus équilibré depuis le début. Et à 3-2 en faveur de Rafa, David réalise un superbe jeu pour égaliser. Voilà qui va lui faire du bien au moral et à la confiance. Il fait d’ailleurs un superbe jeu, tout proche de la perfection pour égaliser à 4-4. Ce set est décidément très plaisant. Et c’est le moment que choisit David pour se procurer ses deux premières balles de break. Il convertit la deuxième brillamment, 5-4, il sert pour le set et le remporte ! Notre David national affiche un niveau impressionnant, mais aussi une force mentale incroyable. Grâce à ce set il pourra oublier les regrets, peu importe l’issue finale.

Le début du quatrième set est un peu plus compliqué, David perd sa deuxième mise en jeu, Nadal s’envole donc rapidement à 4-1. Le Belge y croit et cela fait plaisir à voir. On sent chez lui de l’envie et de la hargne. Ce qui lui permet de faire 4-2. Mais Nadal gère et continue sur sa lancée, 5-2 puis 5-3 et 6-3 sur la première balle de match pour l’Espagnol.