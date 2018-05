David Goffin (ATP 9) est opposé au Français Corentin Moutet (ATP 141) au deuxième tour de Roland Garros. La rencontre est programmée en 3e match sur le Court Suzanne Lenglen.



Le Liégeois est rentré en mode diesel dans son tournoi. Après deux sets compliqués, il a renversé Robin Haase et a réussi à se qualifier avant la tombée de la nuit. "Je me suis mis moi-même dans le pétrin mais je suis content aussi de m'en être sorti", avait-il confié à notre micro.



Du haut de ses 19 ans, Moutet a fait honneur à sa wild card. Le Parisien a remporté le tout premier match de sa carrière en Grand Chelem en venant à bout du géant Ivo Karlovic (ATP 93), de 20 ans son aîné (7-6, 6-2 et 7-6). Face à Goffin, il n'aura rien à perdre.



"Il est en pleine confiance, il a gagné un match à Roland, face à Karlovic. Pour un Français, c'est toujours important", souligne-t-il. "Il a vraiment l'air d'avoir la tête bien sur ses épaules. Il faudra faire un match très sérieux, face à un gaucher, ce qui n'est jamais évident sur terre battue. Mais je pense avoir les armes pour le gêner. Contre Haase, à partir du troisième set, c'était de mieux en mieux. À chaque fois, je suis allé chercher les points pour terminer en force. L'objectif, c'est de continuer de la sorte."



Un an après sa blessure à la cheville, Goffin va aussi retrouver le court Suzanne Lenglen. Sans appréhension particulière. "Je n'y pense plus du tout. C'était un accident, cela aurait pu arriver à n'importe qui", a-t-il expliqué. "Je me suis d'ailleurs déjà entraîné à deux reprises sur le Lenglen. Physiquement, je me sens très bien. Je n'ai plus aucune séquelle. Cela fait partie du passé."