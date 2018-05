Goffin : "Mettre 15 jeux consécutifs, ça ne m'était jamais arrivé"

David Goffin s’est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros ce mercredi après-midi. Le Belge a souffert dans la première manche, mais a fini par émerger face au Français Corentin Moutet.

"Il fallait que je découvre ce jeune joueur. Je ne m'attendais pas à avoir des balles un peu hautes, sans rythme au milieu du court. C'était un peu difficile et il me contrait à chaque fois. J'ai attaqué de mieux en mieux, j'étais plus offensif. J'ai pu gérer un peu les zones en étant plus précis et en allant vers l'avant. Ca lui a posé problème, d'autant qu'il ne marquait pas beaucoup de points avec son service. J'ai pu alors enchainé les points, les jeux et me mettre en confiance. Mettre 15 jeux consécutifs, ça ne m'était jamais arrivé. Moutet fait rater son adversaire. J'ai pu le battre, mais il a fallu que je sois très concentré pour ne jamais le laisser revenir", a précisé Goffin à notre micro.

"Je n'ai pas repensé à ma blessure ici l'an passé. Je me sens bien sur ce court. Je suis super content d'être revenu ici et d'avoir gagné. J'ai de bons souvenirs sur ce terrain, je l'apprécie avec de très bonnes conditions. Au 3e tour, on peut retrouver une autre tête de série. Ce sera difficile, d'autant que Monfils est très fort, c'est le tournoi où il joue le mieux. Ca fait du bien d'avoir gagné en 3 sets, je vais pouvoir récupérer", a conclu notre compatriote au micro de notre collègue RTBF Benjamin Deceuninck.