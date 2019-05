Goffin : "J'ai retrouvé ma combativité et mon jeu"

David Goffin n’a pas pu faire grand-chose face à un Rafael Nadal insaisissable vendredi en 1/16es de finale de Roland Garros. Le Liégeois est tout de même parvenu à remporter un set et à montrer de belles choses durant la rencontre. Il quitte donc ces Internationaux de France la tête haute.

"Je suis déçu évidemment mais il y a aussi beaucoup de positif. Dans le tournoi en général avec de bons matches mais aussi dans ce match-ci avec de belles choses. Il y a certes la déception de sortir du tournoi mais le principal c’est que j’aie retrouvé ma combativité et mon jeu. C’est positif pour la suite", a estimé Goffin au micro de Benjamin Deceuninck.

Malmené en début de rencontre, le N.1 Belge a progressivement augmenté son niveau de jeu durant la rencontre mais cela n’a pas suffi pour déstabiliser le Majorquin. "Le début était très compliqué et c’était dur pour moi de prendre mes marques sur ce Chatrier. Il m’a fallu un peu de temps pour trouver le bon rythme. Après le premier set, j’ai commencé à trouver plus de solutions sur mes jeux de service. Petit à petit, j’ai servi plus intelligemment. Je me suis dit que je devais me concentrer pour lui faire plus mal sur mes jeux de service. Ça allait de mieux en mieux jusqu’au 3e et là je suis parvenu à prendre ma seule opportunité de breaker."

"Il ne fait aucune faute, il ne donne rien, il ouvre le court, il fait courir ses adversaires avec son coup droit", a continué Goffin en évoquant les qualités de son adversaire du jour. "Il est trop puissant et régulier. Je suis 'rentré dedans' à certains moments et ça a payé mais c’était très compliqué."

Goffin a avoué avoir néanmoins pris du plaisir durant cette rencontre et regarde à la suite de la saison avec confiance. "C’est dommage car je commençais à être point et on change déjà de surface. Je vais essayer de bien préparer la saison sur gazon."