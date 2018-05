Goffin éteint Moutet et rejoint tranquillement le 3e tour

David Goffin (ATP 9) a mis fin au parcours de Corentin Moutet (ATP 141) au deuxième tour de Roland Garros. Après des premières minutes délicates, notre compatriote a surclassé son adversaire et s’est imposé en trois sets : 7-5, 6-0, 6-1.



Le début de match est compliqué face à un Corentin Moutet survolté. Le jeune invité français joue sans complexe, balance des grandes frappes et fait admirer sa main. David manque de mobilité et est régulièrement dépassé. Il accumule les fautes directes (21 dans le premier set), perd son service blanc et voit les jeux s’enchaîner : 2-0, 4-1, 5-2.



Le Liégeois refait petit à petit surface. Il écarte une balle de set à 5-3 et reprend le contrôle de l’échange. Moutet perd le fil et Goffin revient (5-5). Le set bascule définitivement après un onzième jeu de près d’un quart d’heure. Le N.1 belge confirme son break blanc dans la foulée et empoche le set (7-5).



Le plus dur est fait. Goffin réalise deux breakes et se détache à 3-0. Moutet est de plus en plus nerveux et sort du match. Le N.1 belge n’est plus inquiété. Le match est plié, il faut le conclure. Les jeux défilent en faveur de Goffin - 15 de rang - et le score tourne à la correction : 6-0, 6-1.



Au prochain tour, Goffin sera opposé à Gaël Monfils, vainqueur en trois sets de l'affrontement contre Martin Klizan.