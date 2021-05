Il ne reste plus que quelques détails à régler pour David Goffin avant d’entrer en lice à Roland Garros., deuxième Grand Chelem de la saison. Au premier tour, le Liégeois sera une nouvelle fois opposé à un Italien. L’an dernier, le N.1 Belge s’était incliné face au phénomène Jannik Sinner. En 2021, c’est un autre adolescent transalpin qui l’attend de pied ferme : Lorenzo Musetti, 19 ans et 76e mondial.

"C’est un joueur très doué et talentueux", a commenté Goffin (ATP 13) en conférence de presse. "Il est jeune mais déjà doué physiquement. C’est un joueur qui est assez confortable sur terre battue. Il va falloir jouer plus vite que lui pour l’ennuyer car s’il a le temps, il sera dans un fauteuil. Avec l’insouciance de son âge, il va être dur à jouer. Je vais essayer de jouer le meilleur tennis possible. Quand j’arrive à couper les angles et prendre les balles tôt, je peux ennuyer ce genre de joueur. Cela demandera aussi beaucoup de concentration."

Ce premier match sera donc loin d’être une promenade de santé pour un 'Goff' en quête de confiance. Le Belge sort d’un tournoi de Lyon où il a été battu d’entrée par le Slovène Aljaz Bedene (ATP 59) et d’un tournoi de Rome où il a été balayé au deuxième tour à par l’Argentin Federico Delbonis (ATP 64). Goffin, qui avait souffert des adducteurs à Barcelone, assure pourtant avoir trouvé de bonnes sensations en préparant ce tournoi.

"Après le match à Lyon, on a vraiment bien travaillé. On a essayé de refaire une belle préparation pour le tournoi. Je me sens mieux sur le court et je me sens plus en confiance à l’entraînement. Les entraînements ont été bons ces derniers jours", a expliqué Goffin qui s’est entraîné avec Roger Federer ce vendredi.

Confiance, rigueur, relâchement : voici les mots-clés identifiés par le Liégeois pour faire un bon tournoi. "A l’entraînement, tout se passe bien. Je dois continuer sur cette voie-là pour retrouver ce relâchement et ce jeu de jambes qui permet de jouer longtemps et avec une bonne intensité. Je ne suis pas parvenu à enchaîner les bons matches ces derniers temps. C’est comme si j’attrapais le bon feeling au fil des rencontres. Cela boostait ma confiance mais à chaque fois, il y a ce petit match qui me remet des doutes dans la tête. J’espère désormais retrouver cette fluidité dans mon jeu et pouvoir enchaîner les matches pour gagner en confiance. Pour le moment, je ne suis pas arrivé à un stade où mon jeu est en place. Je suis dans une période où je fais les choses rigoureusement pour que mon jeu devienne petit à petit plus fluide et relâché. Cela passera par une attitude, de bonnes intentions et cette envie de s’accrocher à chaque match", a conclu Goffin qui ne s’est pas spécialement fixé un objectif minimum dans ce tournoi.