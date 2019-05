Goffin en 16ème face à Nadal: "Le genre de matches où on a envie de faire de grandes choses"

David Goffin réalise un bon début de tournoi à Roland-Garros avec deux premiers tours convaincant face à Berankis et Kecmanovic. Contre ce dernier, le Belge a réalisé une rencontre de haut niveau. De quoi évidemment satisfaire le joueur et faire le plein de confiance avant d'affronter l'un des grands favoris du tournoi, Rafael Nadal, au prochain tour.

"Un match en trois sets, je ne pouvais pas demander plus que ça. C'était un super match. Il avait de grosses frappes et par moment il y avait beaucoup d'intensité. Je suis de nouveau venu sur le court avec de très bonnes intentions, en posant mon jeu directement. Petit à petit ça devenait de plus en plus équilibré, il y avait beaucoup d'échanges. Dans l'ensemble c'était une belle bagarre, je me sentais bien. Trois petits sets, c'est vraiment l'idéal avant de continuer."

Il commence à appliquer les changements apportés par son coach, Thomas Johansson: "Sur les deux premiers matches c'était vraiment top, c'était vraiment parfait. J'ai été solide et serein. Je suis resté calme. Mon jeu est en place. C'est vraiment deux super matches, maintenant ce sera un troisième tour évidemment très difficile. Je n'y pense pas encore, on va d'abord savourer la victoire ici."

Nadal à Roland-Garros, le pire tirage possible? "Oui, c'est sur que c'était la pire tête de série à avoir au troisième tour. Ça arrive. C'est le tirage au sort... Ça reste un grand match. Le genre de matches qu'on a envie de jouer, où on a envie de faire de grandes choses. Il va falloir vraiment se lâcher. Mais les deux matches ici m'ont fait vraiment du bien pour aborder ce match-là. Il va falloir essayer de l'ennuyer le plus longtemps possible, il faut y croire quoiqu'il arrive."