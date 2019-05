Goffin bat Kecmanovic et s'offre un duel face à Nadal en seizièmes à Paris

David Goffin (ATP 29) a battu Miomir Kecmanovic, 85e joueur mondial en trois sets 6-2, 6-4, 6-3 au deuxième tour de Roland-Garros. Le Belge a géré la rencontre d’un bout à l’autre face à un jeune adversaire talentueux. Cette victoire offre sans doute à Goffin un seizième de finale face à Rafael Nadal, onze fois vainqueur du tournoi.

La partie commence bien pour David qui se procure plusieurs balles de break dès le premier service de son adversaire. Il semble dans un très bon état d’esprit et réalise le break d’entrée. Il le confirme avec un jeu de service serein, 2-0. Kecmanovic se rassure en réalisant un jeu blanc. Le Serbe est ensuite en difficulté sur son service avec deux nouvelles balles de break pour le Belge. Mais Kecmanovic enchaine quatre points pour finalement remporter son jeu, 3-2. Entre temps, David avait remporté sa mise en jeu sereinement. Il continue à dominer le set et le remporte sans trembler 6-2 en 37 minutes.

La deuxième manche débute dans la même dynamique pour le Belge qui breake une nouvelle fois d’entrée de set. Mais le 85ème joueur mondial s’offre trois possibilités de débreaker. David finit par céder son jeu, c’est donc 1-1. Malgré le score, le Serbe se débrouille plutôt bien et réalise de très jolis coups notamment en coup droit mais notre compatriote gère la rencontre et fait parler son expérience, il breake à nouveau, 2-1. Et se fait breaker également, avant d’enchaîner deux jeux pour faire 4-2. Et puis 5-3 et 6-4. Goffin est bien dans sa rencontre, il se dirige vers un troisième tour face à Rafael Nadal.

Mais le jeune Kecmanovic n’est pas de cet avis. Il ne lâche rien et réalise un bon début de troisième set. Il s’accroche jusqu’à 3-3. Goffin breake alors et prend une bonne option dans ce set. Il confirme sur son service, 5-3 puis remporte le match sur le service de son adversaire.