Gauthier Onclin éliminé en demi-finales du double chez les juniors

Associé à l’Ouzbekh Sergey Fomin, le Liégeois Gauthier Onclin a été éliminé en demi-finale de l’épreuve du double garçons chez les juniors aux Internationaux de France à Roland-Garros.

A cause du retard pris dans le programme, le duo a dû disputer deux rencontres, ce vendredi. Tout d'abord, Gauthier Onclin, 18 ans, et Sergey Fomin ont battu en quarts de finale l’Espagnol Pablo Llamas Ruiz et l’Argentin Juan Bautista Torres 7-6 (7/0), 6-2 en 62 minutes.

Ensuite, en demi-finale, Onclin et Fomin ont été battus par l’Italien Flavio Cobolli et le Suisse Dominic Stephan Stricker, 6-3, 6-1.

Dans l’épreuve du simple, le Liégeois, 18 ans, 18e mondial chez les juniors, avait été éliminé au deuxième tour par l’Italien Lorzenzo Musetti (N.1/ITF 2).