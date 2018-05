Flipkens soulagée "d'avoir gagné en deux sets"

Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour le deuxième tour de Roland Garros. Malgré la fatigue des derniers jours, elle a réussi à prendre le meilleur sur l'Allemande Tatjana Maria, 64e mondiale en deux sets (7-6, 6-4).



"Je suis très contente. Je n'avais pas du tout récupéré de Nuremberg (où elle a été demi-finaliste en simple et finaliste en double). J'avais pourtant dormi 10 heures, bien travaillé avec mon kiné et pris un bain de glace. Mais en début de premier set, j'avais l'impression que j'étais sur le court depuis 5 heures. Physiquement, je ne suis pas au top mais je suis très contente d'avoir gagné ce match en deux sets".



Face à Maria, Flipper a parfois eu l'impression de jouer face à un miroir. "Elle joue aussi beaucoup en slice, elle tente des amorties. On a un peu le même jeu. J'attaque peut-être un peu plus qu'elle. C'était très tactique. Je suis bien monté au filet."

Un peu juste physiquement, c'est mentalement que Kirsten a fait la différence. Menée 6-5 dans le premier set, elle a renversé la situation avec une série de 11 points sur 12. "Déjà à 5-4, j'ai eu une balle de set. Je rate une volée que normalement je fais avec les yeux fermés à 4h du matin. Mentalement, j'ai été très forte pour rester dans le match. J'avais le sentiment que sur son service, j'avais des opportunités. Je ne les ai pas prises. Et puis j'ai remporté ces 11 points. J'avais confiance pour le tie break parce que j'en ai gagnés beaucoup ces dernières semaines."



Notre compatriote a ensuite eu du mal à conclure. Elle a eu besoin de 6 balles de matches. "C'était difficile à la fin. Si je ne prenais pas ce jeu-là, elle revenait à cinq partout. Et je ne savais pas comment j'allais me sentir physiquement en cas de de troisième set."



Au prochain tour, elle affrontera Darya Kasatkina, entraînée par Philippe Dehaes. "Elle est 14e mondiale. Elle s'appuie beaucoup sur son coup droit. J'ai 48 heures pour récupérer. J'espère que je serai prête mercredi. Je vais m'amuser. C'est une joueuse très sympa et elle travaille avec Philippe qui est un ami"