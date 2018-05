Flipkens opposée aux soeurs Williams au 2e tour du double dames

Associée à l'Italienne Sara Errani, Kirsten Flipkens s'est qualifiée pour le 2e tour du double dames, jeudi après-midi, aux Internationaux de France de tennis au stade Roland-Garros à Paris. La paire belgo-italienne a sorti au premier tour les Françaises Clara Burel et Diane Parry en deux manches, 6-4 et 6-2, en 1h28 de match.

Au 2e tour, Errani et Flipkens seront opposées aux redoutables soeurs Venus et Serena Williams. Les Américaines, qui bénéficient d'une wildcard sur la terre battue parisienne, ont éliminé au 1er tour la 14e tête de série du tournoi à savoir la paire composée des Japonaises Shuko Aoyama et Miyu Kato: 4-6, 6-4, 6-1.

Flipkens (WTA 65) a été éliminée au 2e tour du simple mercredi par la Russe Daria Kasatkina (WTA 14) 6-3 et 6-3.