Flipkens défie Kasatkina pour une place au 3e tour (LIVE vers 19h)

Kirsten Flipkens affronte Daria Kasatkina au 2e tour de Roland Garros ce mardi sur le Court N.1.



"Flipper" (WTA 65) va tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour le troisième tour à Paris en 12 participations. Sa tâche s'annonce difficile face à la 14e mondiale, entraînée par Philippe Dehaes.



"Kasatkina est une très bonne joueuse, belle à regarder jouer. Une chouette fille aussi, très respectueuse. Ce sera quoi qu'il en soit un match très agréable à disputer. Elle sait tout faire avec une balle, du coup droit lifté au revers slicé, en passant par les montées au filet. Il sera question de prendre les bonnes décisions sur les bonnes balles, ne pas chercher à frapper le coup gagnant trop rapidement, mais ne pas non plus être trop attentiste, sans quoi je risque de devoir énormément courir."



Après son premier match, Flipkens avait expliqué qu'elle n'avait pas encore récupéré de ses efforts de Nuremberg où elle avait disputé les demi-finales en simple et la finale du double.