Federer se confie : "Nadal a pleuré quand j'ai gagné Roland-Garros"

Parfois, certaines rivalités dépassent le simple cadre sportivo-sportif et se transforment en amitiés. Habitués aux joutes tennistiques dantesques depuis près de 15 ans maintenant, Roger Federer et Rafael Nadal se considèrent aujourd'hui plus qu'adversaires. En marge du tournoi d’exhibition (qui a rameuté près de 50.000 personnes, un record) organisé à Cape Town en Afrique du Sud en faveur de la fondation de Fed', le Suisse s'est exprimé.

"C'est une rivalité incroyable. Je sais qu'il m'a toujours eu comme adversaire tout au long de sa carrière. Personnellement, j'ai vécu plusieurs années sans lui sur le circuit et c'était bien parce qu'il n'y avait pas de Rafa...ce qui rendait les choses un peu plus faciles. Il a été prépondérant pour le jeu, il a promu le tennis de la meilleure des façons pendant toutes ces années " raconte Rodgeur.

Le Suisse s'est même fendu d'une déclaration plutôt inattendue sur son grand rival espagnol : "Il m'a dit aujourd'hui qu'il avait pleuré quand j'ai gagné Roland-Garros en 2009. Pas parce qu'il était triste mais tellement il était content pour moi."