Federer opéré du genou droit et forfait pour Roland Garros

Rafael Nadal domine Federer en trois sets et fonce en finale - Roland Farros - Demi-Finale Hommes -... Inabordable, Rafael Nadal, 2e joueur du monde, s'est qualifié, en trois sets, pour la finale des Internationaux de France à Roland-Garros vendredi sur sa terre battue parisienne. La tornade espagnole n'a laissé aucune chance au Suisse Roger Federer, numéro 3 mondial, qu'il a balayé en trois manches 6-3, 6-4, 6-2 en 2 heures 25 minutes de jeu à peine sur le court Philippe Chatrier. Sans pitié, le Majorquin qui vise un 12e titre à la Porte d'Auteuil (et une 93e rencontre gagnée à Paris), sera opposé en finale soit au numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, soit à l'Autrichien Dominic Thiem, 4e joueur du monde. Rafael Nadal, 33 ans, vise un 18e titre dans un tournoi du Grand Chelem. Outre ses 11 victoires à Roland-Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018), l'Espagnol a gagné trois fois l'US Open (2010, 2013 et 2017), deux fois Wimbledon (2008 et 2010) et une fois l'Open d'Australie (2009). Roger Federer, 37 ans, reste le détenteur du record du nombre de victoires en Grand Chelem, avec vingt succès dont un seul à Paris, en 2009.