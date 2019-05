Federer fait le clown sur le Lenglen et provoque l'hilarité du public - © Tous droits réservés

Federer fait le clow sur le Lenglen et provoque l'hilarité du public - Tennis - Roland Garros -... Roger Federer est de retour à Roland Garros après quatre ans. Et il semble bien décider à en profiter. Tant pendant ses matches qu'après, le Suisse a l'air "bien dans ses baskets" et dans sa tête. Après sa nouvelle victoire (contre Ruud en seizièmes) il a amusé la galerie, provoquant l'hilarité du Court Suzanne Lenglen. Que ce soit en exprimant sa satisfaction d'avoir un adversaire peu bruyant, ou en complimentant Cédric Pioline et puis en se réjouissant... d'aller prendre une bonne douche.