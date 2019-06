Federer, blagueur, obtient son match face à Nadal: "Mon prochain adversaire, il est correct"

Roger Federer, de retour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2015, s'est offert une demi-finale de rêve contre Rafael Nadal en venant à bout de son compatriote Stan Wawrinka, ex-N.3 mondial aujourd'hui 28e, en quatre sets 7-6 (7/4), 4-6, 7-6 (7/5), 6-4 en un peu plus de trois heures et demie mardi.

Le Suisse aux vingt couronnes record en Grand Chelem défiera vendredi le maître des lieux, onze fois vainqueur du tournoi parisien, tombeur quelques minutes plus tôt du Japonais Kei Nishikori (N.7) en trois sets (6-1, 6-1, 6-3).

"Quel plaisir avec le choix de revenir à Roland, s'est réjoui Federer. Si je suis revenu sur terre, c'est aussi peut-être pour jouer Rafa, j'ai le match, c'est sympa."

A deux mois de fêter ses 38 ans, Federer devient le demi-finaliste le plus âgé à Roland-Garros depuis plus d'un demi-siècle (51 ans exactement, Gonzales en 1968). Il devient aussi le demi-finaliste le plus âgé en Grand Chelem depuis 28 ans (Connors à l'US Open 1991).

Le Suisse a aussi fait preuve d'humour quand au fait d'affronter l'Espagnol. "Le prochain adversaire, il est correct" a lâché le lauréat de 20 titres de Grand chelem. "Il sait jouer sur terre malheureusement. Quel plaisir."