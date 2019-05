Elise Mertens survole Parry et file en seizièmes à Roland-Garros

Elise Mertens (WTA 20) continue son parcours parisien après avoir battu Diane Parry (WTA 457), 16 ans. La cadette de ce Roland-Garros au revers à une main n’a pas pu faire le poids sur l’ensemble de la rencontre.

Mertens a déroulé dans le premier set pour l’emporter 6-1. Dans la deuxième manche les débats étaient plus équilibrés mais Elise a breaké au meilleur moment pour servir pour le match. 6-1, 6-3 Mertens file en seizièmes de finale et retrouvera Anastasija Sevastova (WTA 12).

Le résumé de la rencontre

La jeune Française est au service et la Belge lui met d’emblée la pression, se procurant déjà des balles de break. Elle finit par en convertir une et elle confirme sur son service, 2-0. Le jeu suivant est plus disputé et dure d’ailleurs plus de dix minutes. Et la balance penche en la faveur de la Belge, double-break. Elle confirme rapidement, 4-0. Parry remporte son premier jeu du match pour faire 4-1. Pas de quoi freiner Elise qui remporte à son tour son service, elle enchaîne avec un nouveau break pour remporter la première manche, 6-1.

Toujours sur sa lancée elle remporte sans problème le premier jeu. Déterminée, la Française fait de même et égalise dans ce début de deuxième manche. Mertens garde le cap pour faire 2-1. Le match est un peu plus équilibré, Mertens ne force pas son jeu alors que Parry tente le tout pour le tout, 2-2.

Elles remportent l’une après l’autre leur mise en jeu jusqu’à 4-3 en faveur de la Belge. Elise se procure alors deux balles de break, sans doute au meilleur moment de la rencontre, elle l’a compris et breake. Elle sert donc pour le match. Qu'elle remporte sans trembler sur le score 6-1, 6-3 en 1h26.