"Elise Mertens peut battre Simona Halep, Serena Williams peut encore gagner des Grands Chelems"

Wim Fissette, l'entraîneur d'Angelique Kerber, est aussi l'ancien coach de la numéro un mondiale, Simona Halep. Il est donc particulièrement bien placé pour évoquer le huitième de finale entre la joueuse roumaine et Elise Mertens. Et pour parler d'Angelique Kerber, de Serena Williams, et de la suite du tournoi féminin.

Entretien avec l'un des entraîneurs belges toujours en lice à Roland-Garros...

Wim, votre joueuse, Angelique Kerber, est en huitième de finale. Etait-elle arrivée ici pour gagner le tournoi ? Sa présence en deuxième semaine n'est-elle qu'une étape ?

Oui, elle est venue pour gagner le tournoi, c'est vraiment une championne, qui pense toujours qu'elle peut gagner les tournois auxquels elle participe. Mais la terre battue n'est pas sa meilleure surface. L'année dernière, elle n'a pas gagné un seul match sur terre. Elle n'a pas entamé cette saison-ci, sur terre battue, avec beaucoup de confiance ni de plan de jeu. Mais on a fait une très bonne préparation sur terre. Elle a joué un bon tournoi à Rome, où elle a gagné quelques matches, avant de s'incliner face à Svitolina, à l'issue d'un match difficile. Atteindre les quarts à Rome, c'était une bonne préparation pour Paris. Nous sommes arrivés très tôt ici, le mardi avant le tournoi, pour encore jouer des sets contre les autres joueuses présentes. Elle s'est bien préparée, et la confiance est venue, jour après jour.

Elle est en confiance, elle est libérée, personne ne parle d'elle. Ces trois raisons ne font-elles pas qu'elle est dangereuse ?

Oui, elle aime bien ce genre de situation. Il n'y a pas trop de pression sur elle; on sait qu'elle a parfois du mal sur terre, donc elle ne ressent pas de pression sur cette surface. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Elle joue contre Caroline Garcia en huitième de finale. Ca va être un match très difficile, Garcia joue à la maison. Mais ça va aussi être un match très intéressant.

C'est super-compliqué de faire des pronostics dans le tennis féminin, ces temps-ci. Pensez-vous que toutes celles qui sont encore dans le tournoi maintenant peuvent le gagner ?

Peut-être que oui. La dernière fois qu'une vraie spécialiste de terre battue a gagné, c'était il y a déjà quelques années. Alors il est vraiment difficile de dire qui va gagner le tournoi. Pour moi la grande favorite est Simona Halep. Elle a déjà très bien joué à Paris, elle a perdu la finale l'année dernière. Mais il y a aussi Serena Williams, il y a Garbine Muguruza, qui a gagné il y a deux ans. C'est compliqué de faire des pronostics, mais c'est très intéressant aussi.

Serena Williams a effectué son retour il y a quelques mois, elle a joué peu de tournois. Peut-elle encore gagner des Grands Chelems ?

C'est certain. Je l'ai vue hier à l'entraînement, pendant une heure. Elle était extrêmement motivée à l'idée d'encore gagner des Grands Chelems. Quand elle était enceinte, qu'elle venait d'arrêter, elle était encore meilleure que toutes les autres joueuses. Maintenant, elle est de retour, elle va rencontrer Sharapova en huitième de finale. Et pour moi, elle est encore la favorite de ce match. Après, il sera intéressant de voir comment ça va aller physiquement pour elle. On peut s'entraîner pendant des semaines et des mois, mais jouer des matches, c'est encore autre chose. Et elle est encore engagée dans le tournoi de double. Il va être intéressant de voir comment elle se sentira après son match contre Sharapova.

Quand vous dites que Simona Halep est la favorite du tournoi, ça ne nous arrange pas du tout, puisqu'elle rencontre Elise Mertens en huitième de finale. Elise peut-elle faire quelque chose contre la numéro un mondiale ?

Ça va être difficile. Si Simona joue à son meilleur niveau, ça va être difficile pour Elise. Mais elle n'a rien à perdre. Et on a vu en Australie que quand Elise est libérée et qu'elle joue sans presion, elle peut atteindre un très haut niveau. Et elle peut battre les meilleures joueuses du monde, elle l'avait fait avec Svitolina à Melbourne. Simona n'a pas encore gagné de tournoi du Grand Chelem, tout le monde dit qu'elle peut le faire ici. Et ça peut être intéressant pour Elise. Elle a le jeu pour faire mal à Halep.

Simona Halep a parfois des problèmes de mental, de confiance. Est-ce que ce souci-là n'arrivera éventuellement qu'en finale, quand il y aura beaucoup de pression ? Ou cela pourrait-il survenir avant, parce qu'elle a beaucoup de points à défendre ?

Ça peut arriver à chaque match, à chaque set. Il est important qu'Elise reste à son meilleur niveau pendant tout le match. Elle aura peut-être une chance dans le premier set, peut-être dans le deuxième set. En tout cas, il y a toujours des moments où Simona doute un peu. Et Elise doit en profiter.