Elise Mertens N.1 mondiale en double si elle triomphe à Paris avec Sabalenka

Elise Mertens va sortir du top 20 au classement WTA en simple après Roland Garros - elle sera 21e ou 22e en fonction du résultat de la jeune Américaine Amanda Anisimova en demi-finale - mais elle pourrait fort bien quitter la Porte d'Auteuil avec la place de N.1 en double.

La Limbourgeoise, 23 ans, s'est en effet qualifiée jeudi pour les demi-finales du double dames avec sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka, 21 ans. Têtes de série N.6 du tableau, les deux joueuses ont battu 7-5, 6-2 sur le court Simonne Mathieu la paire formée par l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko, lauréate de Roland Garros en simple en 2017.

C'est la première fois de sa carrière qu'Elise Mertens se hisse dans le dernier carré d'un Grand Chelem en double, après sa demi-finale en simple obtenue à l'Open d'Australie en 2018. Actuellement 5e au classement WTA de la discipline après avoir réalisé le 'Sunshine Double' à Indian Wells et Miami en mars, la numéro 1 belge deviendra numéro 1 mondiale si elle remporte le titre ce week-end.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka devront dès lors commencer par battre en demi-finale la paire tête de série N.2 composée de la Française Kristina Mladenovic et de la Hongroise Timea Babos qui occupent précisément les places de N.1 et N.2 mondiale. Et ensuite remporter la finale contre les gagnantes du match entre Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson et les Chinoises Ying-Ying Duan et Saisai Zheng, têtes de série N.4.

Elise Mertens marcherait ainsi sur les traces de Kim Clijsters, N.1 mondiale le 4 août 2003, peu de temps après sa victoire à Roland Garros avec la Japonaise Ai Sugiyama.