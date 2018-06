Elise Mertens : "Je veux gagner chaque match, car Roland-Garros, c'est très spécial"

C'est très motivée qu'Elise Mertens (WTA 16) va monter sur le court n°7, samedi, pour tenter de se qualifier pour la première fois de sa carrière pour les huitièmes de finale à Roland-Garros. La Limbourgeoise, 22 ans, retrouvera l'Australienne Daria Gavrilova (WTA 25), 24 ans, contre qui elle reste sur deux victoires, à Paris l'an dernier et à l'Australian Open, en janvier, où elle avait remonté un déficit de 5-0 pour s'imposer 7-5, 6-3 et se hisser jusqu'en demi-finale.

"Je suis très heureuse de figurer au troisième tour. J'ai défendu mes points de l'an dernier. Mais j'en veux plus, a-t-elle déclaré. Ce ne sera pas un match facile. Gavrilova avait très bien joué en Australie, elle menait directement 5-0. Je sais que je devrai hausser mon niveau de jeu, d'autant que la terre battue est sa surface de prédilection. Je n'ai pas bien joué contre Watson. Je n'ai pas bien servi. Mais bon, j'ai gagné en deux sets. C'est positif. Je ne sais pas si je partirai avec un avantage psychologique, car elle a tout de même sauvé une balle de match contre Pera. C'est une fille qui travaille dur, qui est très énergique, mais qui dans les moments importants peut flancher".

Elise Mertens a en tout cas tâché de peaufiner ses gammes, vendredi, à l'entraînement avec son sparring-partner, le Français Vivien Cabos, histoire de mettre le maximum d'atouts de son côté.

"Je sais que je dois améliorer mon service et tâcher de rentrer plus dans le terrain, a-t-elle poursuivi. Je ne suis pas stressée, mais un peu frustrée. Je sais ce que je suis capable de faire et j'espère que cela ira mieux lors de mon prochain match. Je suis quelqu'un d'assez exigeant, et je m'en veux lorsque les choses ne se déroulent pas comme je le souhaite, mais mentalement je suis présente dans les moments difficiles. Étape par étape, j'espère m'améliorer. Je veux gagner chaque match, car Roland-Garros, c'est très spécial."