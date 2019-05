Elise Mertens : "Je me sens de mieux en mieux sur terre battue"

Elise Mertens est revenue sur sa performance après sa qualification pour le troisième tour de Roland Garros ce mercredi matin. Elle a réussi à se défaire de la française de 16 ans Diane Parry (WTA 457) en deux sets (6-1, 6-3) : “Je n’ai pas vraiment su jouer mon jeu aujourd’hui, Diane joue très bien et a servi très fort. Heureusement, mon service était aussi présent ”.

En ce qui concerne les prochains jours, Elise Mertens ne veut pas voir trop loin malgré un tableau en apparence très ouvert : “ Je vais prendre match par match et on va voir. Le tournoi est très ouvert, on a toutes une chance de gagner ce tournoi. Je me sens de mieux en mieux sur terre battue en tout cas ”. Elle a aussi tenu à saluer l’ambiance mise par les supporters belges venus la soutenir.