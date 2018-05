Elise Mertens en confiance avant Roland-Garros : "Atteindre le 3e tour... ou plus"

Après sa belle performance lors du dernier Open d'Australie, où elle avait atteint le dernier carré, Elise Mertens veut confirmer sa montée en puissance sur la terre battue parisienne. "Mon objectif est d'atteindre le troisième tour... ou plus, mais je devrai prendre match après match", a confié la joueuse belge avant de prendre la route de Paris.

Elise Mertens, 16e joueuse mondiale, se rendra à Roland-Garros après son dernier entraînement prévu ce mercredi à la Kim Clijsters Academy. Outre sa demi-finale à Melbourne au début de l'année 2018, Mertens a également remporté trois titres WTA cette saison (Hobart, Lugano et Rabat). "La saison sur terre a très bien débuté pour moi", s'est réjouie la Belge de 22 ans. "Ensuite, j'ai connu une infection mais ça m'a aussi permis d'avoir un peu de repos". Après avoir atteint le 3e tour l'an dernier sur l'ocre parisien, Mertens veut faire aussi bien cette saison. "C'est différent de débuter ce tournoi dans la peau d'une tête de série. Être à Roland-Garros, c'est comme jouer à domicile pour moi. Tous les Belges à Paris seront derrière moi".

Malgré son nouveau statut au sein du tennis mondial, la droitière ne se considère pas encore parmi les meilleures joueuses au monde. "C'est vrai qu'il y a une évolution car les autres me connaissent maintenant", a-t-elle ajouté. "Mais personne ne me fera de cadeau et l'expérience jouera aussi un rôle". Le risque d'affronter Serena Williams, retombée au 453e rang mondial, est réel mais n'inquiète pas Mertens. "Si elle joue bien, ça ne m'arrangera pas évidemment", réagit-elle avec le sourire. "Elle est sur le retour et je me sens bien, donc tout est possible", a conclu Mertens. La saison passée, Elise Mertens avait été éliminée au troisième tour de Roland-Garros, battue par Venus Williams (6-3, 6-1).