Elise Mertens éliminée dès le 1er tour en double

Qualifiée en début d'après-midi pour les seizièmes de finale du simple, Elise Mertens a été moins heureuse jeudi en fin d'après-midi pour son entrée en lice dans le tableau du double dames du tournoi de tennis de Roland-Garros. La N.1 belge, 31e en double à la WTA, formait avec la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 20 en double) la tête de série N.12 sur la terre battue parisienne. Elles sont tombées devant la paire composée de l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 60) et la Slovène Katarina Srebotnik (WTA 34) après avoir pourtant remporté la première manche: 3-6, 6-3 et 7-6 (7/5). Dans le dernier set, le duo belgo-néerlandais avait pourtant réussi à revenir de 4-0 et 5-2 jusqu'à 6-6 avant de s'incliner sur la première balle de match dans le jeu décisif. La rencontre a duré 2h03.

Au 2e tour, Arruabarrena/Srebotnik seront opposées à l'équipe qui réunit la Suissesse Viktorija Golubic et la Serbe Nina Stojanovic. Celle-ci s'est défaite aisément en 52 minutes des Françaises Amandine Hesse et Pauline Parmentier : 6-0, 6-2.

Elise Mertens (WTA 16/N.16) avait éliminé au 2e tour du simple la Britannique Heather Watson (WTA 80) 6-3, 6-4 et ainsi obtenu le droit de défier l'Australienne Daria Gavrilova (WTA 25/N.24) pour une place en huitièmes de finale.