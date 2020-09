Elise Mertens bat Kanepi 6-4, 7-5 et file logiquement au troisième tour de Roland Garros

Direct Roland-Garros : Elise Mertens affronte Kaia Kanepi (Live vidéo) - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Elise Mertens bat Kanepi 6-4, 7-5 - Roland Garros 2020 - Deuxième Tour - 30/09/2020 Elise Mertens (WTA 20) s'est qualifiée pour le troisième tour de Roland Garros. Face à l'Estonienne Kanepi, la Belge a globalement maîtrisé son sujet malgré une adversaire accrocheuse. Elle conclut le match avec un 6-4, 7-5 et n'a toujours pas concédé la moindre manche dans le tournoi. La Belge entame bien sa rencontre en dominant largement son adversaire. A 5-2, elle vacille cependant, laissant l'Estonienne débreaker. A 5-4 service pour l'Estonienne, Mertens se reprend finalement et concrétise sur sa première opportunité. Elle peut se rasseoir en se disant que son petit passage à vide n'a engendré aucune conséquence. La deuxième manche est bien plus accrochée encore Mertens étant même menée au score à la suite d'un break. Elle a cependant recollé pour emmener ce deuxième set vers une victoire en 7 jeux. Elle s'impose finalement 7-5 en prenant le service de son adversaire. Victoire accrochée mais sans céder la moindre manche, face à une joueuse qui a fait partie du gratin mondial par le passé. Au tour suivant, Mertens retrouvera la gagnante de la rencontre entre Garcia et Sasnovitch.