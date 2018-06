Éliminer Stosur, un passage presque obligatoire vers le titre à Roland Garros ?

Garbine Muguruza s'est qualifiée pour les 1/8es de finale de Roland Garros. Elle a facilement dominé Samantha Stosur. La rencontre a été expédiée en deux petits sets : 6-0, 6-2.



Cette victoire pourrait bien porter chance à l'Espagnole. Sur les quatre dernières éditions, Stosur a été battue à ... trois reprises par la future lauréate du tournoi.



Muguruza avait notamment écarté l'Australienne sur la route de son sacre à Paris en 2016. Jelena Ostapenko, lauréate 2017 et Maria Sharapova, gagnante 2014, avaient mis un terme au parcours de la droitière de Brisbane.



Et ce n'est pas tout. Devinez qui avait battu Sam en 2009 et 2010 ? Pour trouver la réponse, il suffit de regarder le palmarès de l'épreuve. Avant de soulever la Coupe Suzanne Lenglen Svetlana Kuznetsova (en demi-finale) et Francescsa Schiavone (en finale) avaient pris la mesure de la 90e mondiale.



La, N.3 mondiale, n'a pas traîné pour rallier les huitièmes de finale. Muguruza a remporté les huit premiers jeux de la partie. Stosur s'est un peu accrochée en début de deuxième manche. Mais son sursaut n'a pas duré.

"Je suis ravie. J'étais face à une adversaire très difficile à battre, qui a gagné l'US Open (en 2014). Il fallait que je joue un grand match pour l'emporter", a-t-elle réagi.

L'Espagnole affrontera pour une place en quarts de finale l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (39e), tombeuse de la Slovaque Magdalena Rybarikova (6-2, 6-4) en une heure pile.