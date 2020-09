Dominic Thiem, vainqueur à l'US Open, rencontre Cilic au 1er tour de Roland-Garros (LIVE vidéo 13h) - © KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Dominic Thiem écarte Marin Cilic en trois sets disputés et accède au deuxième tour - Roland... Dominic Thiem, fraichement sacré à l'US Open, entame son parcours à Roland-Garros. L'Autrichien, finaliste malheureux l'année passée face à Rafael Nadal, tentera de prendre sa revanche cette année. La tête de série n°3 rencontre Marin Cilic. L'Autrichien remporte le premier set 6-4 et le deuxième 6-3, faisant preuve de plus d'efficacité dans les moments charnières du match. Le troisième set répond à la même logique, Cilic s'accroche en prenant le service de Thiem avant que celui n'accélère, débreake et finisse pas contre-breaker. Cilic perd le fil de la fin de match et offre finalement le set à Thiem, 6-3.