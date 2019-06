Après la journée sans matches mercredi en raison de la pluie, Novak Djokovic affronte jeudi Alexander Zverev, revenu à un haut niveau, pour rejoindre Roger Federer et Rafael Nadal dans le dernier carré de Roland-Garros.

Le Serbe, N.1 mondial, et l'Allemand, N.5, se défieront sur le court central Philippe-Chatrier après le quart de finale dames entre la tenante du titre roumaine Simona Halep (3e) et la jeune Américaine Amanda Anisimova (17 ans et 51e mondiale).