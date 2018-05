Djokovic, solide dans les moments clés, écarte Munar

Novak Djokovic s'est défait du qualifié Jaume Munar et poursuit sa route dans le tournoi de Roland Garros. Il s'est imposé en trois set 7-6, 6-4, 6-4.



Le Serbe, ancien numéro 1 mondial, a dû s'employer pour venir à bout du jeune et talentueux espagnol. Les deux joueurs ont livré un très bon match et ont proposé un beau spectacle aux spectateurs du Lenglen.



Nole a fait parler son expérience. Il a su hausser le curseur quand il le fallait. Le vainqueur 2016, qui semble monter en puissance ces dernières semaines, s'est montré intraitable dans le tie break du premier set (7-1) et a augmenté la cadence pour prendre le service de son adversaire dans les deux manches suivantes.



Au 3e tour, Novak Djokovic sera opposé à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.13), 13e mondial, tombeur aussi en trois sets du Colombien Santiago Giraldo (ATP 315) 6-4, 7-5, 6-3.

Le Tchèque Tomas Berdych (N.17), 20e mondial, a par contre été éliminé d'entrée de jeu par le Français Jérémy Chardy, 86e à l'ATP, en cinq sets, au bout de 4h13 minutes de match: 7-6 (7/5), 7-6 (10/8), 1-6, 5-7 et 6-2.