Djokovic se défait du tenace Bautista Agut et se hisse en 1/8èmes

Novak Djokovic (ATP 22) s’est imposé non sans peine (6-4, 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2) face à Roberto Bautista Agut (ATP 13) ce vendredi après-midi lors du 3ème tour de Roland-Garros. Bien en jambe depuis le début du tournoi, Djokovic a dû batailler pour se défaire de l’accrocheur Espagnol. Malgré un premier set concédé en trois matches, Djokovic poursuit sa bonne entame de quinzaine parisienne et file en huitièmes de finale où il affrontera un autre Espagnol Fernando Verdasco (ATP 35), tombeur du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 5).

Dès les premiers échanges, Djokovic prend les choses en main. Toutefois Bautista-Agut résiste, les deux joueurs enchaînent leurs jeux de service. Mais à l’approche de la fin du premier set, le Serbe intensifie la pression. Après avoir manqué deux balles de break pour faire 5-3, le Serbe empoche finalement la première manche sur le service de son adversaire à sa deuxième balle de set (6-4).

Djoko poursuit sur sa lancée au début du deuxième set et s’empare directement de la mise en jeu de l’Espagnol pour mener 3-0. Mais Bautista-Agut ne baisse pas les bras et revient dans le match en convertissant sa première balle de break pour revenir à 4-3. Djokovic s’offre trois possibilités de conclure ce set mais à chaque fois le 13ème mondial tient bon. Direction le tie-break. Un jeu décisif dans lequel Bautista-Agut sort vainqueur grâce notamment à une énorme faute de son adversaire qui perd son premier set depuis le début des Internationaux de France (7-6, 8/6).

Comme lors de la manche précédente, l’ex-numéro 1 mondial prend d’emblée le service de l’Espagnol. Qui lui répond dans la foulée. La tête de série n°13 réalise le double-break pour mener 3-1 service à suivre. Le Serbe laisse passer l’orage et égalise (3-3). Les deux joueurs se rendent coup pour coup. Encore une fois, c’est au tie-break qu’ils vont se départager. Mais cette fois-ci, c’est Djoko qui en profite pour reprendre l’avantage dans le match (6-7, 3/7).

Le quatrième et dernier set est une formalité pour Djokovic qui fait cavalier seul. L’Espagnol fatigue et ne parvient plus à rivaliser. Le Serbe conclut ce long combat par un 6-2 qui ne reflète pas vraiment l’intensité de la rencontre.