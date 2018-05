Djokovic passe le premier tour sans encombre

Novak Djokovic, lauréat de l'édition 2016, a passé sans trop de difficultés le premier tour de Roland Garros. Le Serbe a pris la mesure du Brésilien Rogerio Dutra Silva en trois sets : 6-3, 6-4, 6-4.



Djoko vit une saison compliquée. Il est arrivé à Paris avec seulement 10 succès dont 4 à Rome. L'ex-N.1 a manqué de régularité. Nole, breaké d'entrée dans les deux premières manches, s'est montré un peu fébrile au service et en revers. Mais il a su serrer le jeu aux moments importants comme en début de deuxième manche. Mené 2-0, il a empoché 16 points sur 19 et a aligné 4 jeux avant d'aller chercher le deuxième set.



Il a éprouvé quelques difficultés à conclure. A 4-2, il a cédé sa mise en jeu et a vu Dutra Silva recoller à 4-4. Le Serbe, retombé au 22e rang à l'ATP, s'est repris dans la foulée et a validé son billet pour le deuxième tour pour la 14e année consécutive.



"Rogerio est un spécialiste de la terre. Il a joué avec beaucoup d'intensité et de concentration. Je n'ai pas très bien commencé. Mais j'ai gagné en trois sets et ça, c'est important", a déclaré Novak Djokovic.



Au tour suivant, Djokovic sera opposé au finaliste 2013, l'Espagnol David Ferrer, ou à un autre Espagnol, issu lui des qualifications, Jaume Munar.