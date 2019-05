Roland Garros : jour 3, le débrief - © Tous droits réservés

Des ténors bousculés, un coup de coeur : le débrief du 3e jour à Roland Garros - Tennis -... La troisième journée du tournoi de Roland Garros aura été marquée par des matches serrés et intenses ainsi que, notamment, par des ténors bousculés. Comme Alexander Zverev ou Naomi Osaka, passée proche de l'élimination. A côté des qualifications, par exemple, de Fabio Fognini ou Juan Martin Del Potro, on notera un coup de coeur : la partie entre Simona Halep et Ajla Tomljanovic. Didier Jacquet, un de nos consultants durant cette première semaine, nous livre son analyse.