Demi-finaliste de l'Open d'Australie, Chung déclare forfait pour Roland-Garros

Le joueur de tennis sud-coréen Chung Hyeon ne disputera pas les Internationaux de France de tennis à Roland-Garros. Le demi-finaliste surprise du dernier Open d'Australie a déclaré forfait en raison d'une blessure à la cheville. Elle le perturbe depuis le début de la saison sur terre battue.

Il avait déjà renoncé à jouer cette semaine le tournoi ATP 250 de Lyon. "Malheureusement, j'ai dû me retirer hier de Lyon et maintenant de Roland Garros", a écrit l'intéressé mercredi sur son compte Twitter. "Je me débats avec une blessure à la cheville depuis le début de la saison de terre battue. Une IRM a révélé que j'ai une accumulation de liquide dans l'articulation de la cheville qui pourrait nécessiter une petite intervention et ensuite une période de repos prolongée".

Agé de 22 ans, Chung a abordé la saison au 58e rang mondial. Il est désormais 20e après sa performance à Melbourne mais aussi ses quarts de finale sur surface dure à Delray Beach, Acapulco, Indian Wells et Miami. Son meilleur résultat sur l'ocre parisien était un seizième de finale en 2017 perdu face au Japonais Kei Nishikori.