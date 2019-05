Del Potro souffre mais passe en cinq sets pour atteindre le 3e tour

Juan Martin Del Potro (9e mondial) a atteint jeudi le 3e tour de Roland-Garros, mais c'est en se déplaçant sur des oeufs qu'il a éliminé le Japonais Yoshihito Nishioka (72e) 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 6-2.

Car à 3-2 pour lui dans le premier set, l'Argentin s'est fait mal au genou droit sur une reprise d'appui et le spectre d'une nouvelle blessure à cette articulation qu'il s'est fracturé en octobre dernier à Shanghai est apparu. Surtout lorsque après avoir laissé filer le jeu, il a fait venir le médecin sur le court.

Finalement, il s'est fait poser un bandage serré sous la rotule et a repris le jeu, d'abord avec beaucoup de précautions, ensuite en courant un peu plus. Mais sans jamais paraître très serein sur ses déplacements.

Heureusement pour lui, son gros service a tenu tout le match. Et même s'il a perdu le jeu décisif du 4e set, l'Argentin a réussi le break pour mener 3-1 dans la dernière manche et n'a plus lâché son avantage.

C'est sur une nouvelle série de surpuissants coups droits qu'il a conclu et laissé échapper un rugissement de joie après 3h46 de combat, avant de tomber dans les bras de son valeureux adversaire.

Au prochain tour, Del Potro affrontera l'Australien Jordan Thompson (69e) pour une place en 8es.