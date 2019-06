Juan Martin Del Potro qualifié en huitièmes de finale - © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Del Potro écarte l'Australien Thompson et file en huitièmes - Tennis Roland Garros - 01/06/2019 Juan Martin Del Potro, N.9 mondial et demi-finaliste il y a un an, a rallié les huitièmes de finale de Roland-Garros en deux heures aux dépens de l'Australien Jordan Thompson (69e) en trois sets (6-4, 6-4, 6-0) samedi.