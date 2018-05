Del Potro à réaction contre Mahut, trois matches arrêtés

Juan Martin del Potro (N.6 mondial) a été inquiété le temps d'un set par le Français Nicolas Mahut (116e), puis il a retrouvé ses moyens et franchi le premier tour de Roland-Garros en quatre manches (1-6, 6-1, 6-2, 6-4), mardi.

Quand l'Argentin de 29 ans a cédé le premier set 6-1 après seulement 22 minutes de jeu, il semblait emprunté dans ses déplacements, sur les amorties notamment. On s'est alors demandé s'il était remis de sa blessure aux adducteurs subie il y une douzaine de jours.

Il avait déclaré à la veille du tournoi parisien qu'il attendrait le dernier moment pour décider de sa participation. Mais del Potro a trouvé ensuite sa vitesse de croisière et conclu en à peine plus de deux heures.

"Je n'ai pas très bien commencé, il m'a surpris avec des amorties. Après, j'ai pris le contrôle du jeu, je me suis senti mieux sur la terre battue et j'ai fini par jouer mon meilleur tennis", a commenté del Potro.



Trois matches arrêtés

Au tour suivant, le demi-finaliste de l'édition 2009 (battu par Federer) affrontera un autre Français, Julien Benneteau (62e), ou l'un de ses compatriotes, Leonardo Mayer (42e). La rencontre a été interrompue en raison des conditions atmosphérique et de la tombée de la nuit. Le score était de 6-2, 4-3 pour Mayer.



Deux autres matches ont été arrêtés. Jérémy Chardy menait 7-6, 7-6 face à Tomas Berdych sur le Philippe Chatrier et Peter Polansky et Pierre Hugues Herbert en étaient à une manche partout sur le 18 (3-6, 6-4).



L'entrée de lice de Simona Halep avait déjà a été reportée à ce mercredi plutôt dans la soirée.