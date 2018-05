Dehaes sur le double changement de court du match Flipkens-Kasatkina: "C'est de l'amateurisme"

Kirsten Flipkens s'est inclinée 6-3, 6-3 mardi au 2ème tour de Roland Garros au cours d'une soirée bizarre pour elle avec deux changements de courts. Initialement prévue après 4 matches d'hommes, sa rencontre a été déplacée une première fois. Mais le court sur lequel devait se disputer le match avait déjà été préparé pour le lendemain et était donc impraticable. La Belge et son adversaire Daria Kasatkina ont finalement pu commencer leur opposition sur un troisième court.

"Je n'ai jamais vu une histoire pareille de toute ma carrière", raconte Kirsten Flipkens. "Déjà, nous programmer en cinquième match sur le court n°1, avec trois matches masculins avant, était une situation vouée à l'échec. Je ne comprends d'ailleurs pas non plus qu'avec tout l'argent qui est investi, on n'est pas capable d'installer un éclairage décent pour permettre aux matchs tardifs de se disputer. Mais bon, cela a toujours été un peu le cirque ici. Cela dit, c'était pour les deux. Je n'ai pas mal servi au début et j'avais tout sous contrôle jusqu'à 3-2 au premier set. Et puis, je commets cinq fautes directes d'affilée. Contre une joueuse de ce calibre, on ne peut pas lâcher prise."

"On devait jouer sur le Court N1 en 5ème match, après 4 matches de garçon. Déjà, cela n'était pas logique" explique Philippe Dehaes, le coach belge de Daria Kasatkina. "La superviseur s'est rendue compte à 17h que le match n'allait pas se jouer. Il a donc été décidé de nous déplacer sur un autre terrain. Quand on est arrivé dessus, le terrain avait déjà été préparé pour le lendemain. Il était complètement inondé. On se rend donc compte qu'on ne pourrait pas jouer à cet endroit. Nous avons donc été déplacés sur un troisième terrain. C'était complètement approximatif, c'était de l'amateurisme."

Daria Kasatkina affrontait donc Kirsten Flipkens. Une situation inhabituelle pour Philippe Dehaes, le coach belge de la Russe. "Je n'ai pas mis trop de sentiment ou d'émotion. C'est mon travail. On a travaillé de la même manière que d'habitude, bien qu'on ait joué contre Kirsten Flipkens, une fille que je connais et que j'apprécie. Je suis donc juste désolé pour les supporters belges, venus voir jouer Kirsten. On avait une mission et elle a été remplie."

Une mission que Philippe Dehaes résume en quelques mots, pour sa joueuse, qui fait partie des outsiders dans le tableau féminin: "Notre stratégie c’est de compter les sets à gagner, on regarde peu le tableau: il en reste 10 à gagner."