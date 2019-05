David Goffin: «J'espère prouver que le meilleur est à venir»

David Goffin est actuellement le trentième joueur du monde. Il est déjà arrivé à Roland-Garros avec un meilleur classement... David Goffin a, cette saison, joué neuf matches sur terre battue, et en a gagné quatre. Il est déjà arrivé à Roland-Garros avec de meilleures statistiques...

Il vit une saison compliquée, on le sait. Mais il ne se lamente pas, il ne tombe pas dans une spirale négative. Il sait qu'il n'a pas perdu son tennis, et qu'il va forcément réussir des résultats probants, ici ou ailleurs. Il sait que Thomas Johansson peut lui apporter une aide précieuse, et qu'il a fait le bon choix, il y a quelques mois, en le désignant comme entraîneur.

David Goffin va jouer son premier tour, à Roland-Garros, contre le Lituanien Ricardas Berankis. Avant, peut-être, de croiser la route d'un certain Rafael Nadal au troisième tour.

Entretien...

David, comment allez-vous ? Cette saison est difficile, ou a été difficile, on ne sait pas si on peut parler au passé. Comment vous sentez-vous, juste avant Roland-Garros ?

Je me sens bien. Je suis content de revenir ici. Il y a souvent des ondes positives, on retrouve de bonnes sensations, on retrouve des terrains qu'on connaît. Et j'ai de bons souvenirs d'ici. C'est toujours positif de revenir. Je suis content, j'ai fait de bons entraînements, je n'ai aucun problème physique, et je me sens bien. Donc, j'espère bien démarrer mon tournoi. Mais ce sera difficile, face à un joueur qui m'a déjà battu au début de l'année, Ricardas Berankis. J'espère bien commencer ce tournoi. Et ce sera déjà dimanche.

Vous en êtes où, au niveau de la confiance ? On a l'impression que c'est elle qui vous manquait le plus, ces derniers mois...

Oui, parce que le niveau est là, et cela se passe de mieux en mieux à l'entraînement. Je suis de plus en plus constant, j'enchaîne de mieux en mieux les entraînements. Et il y a de petites adaptations, décidées avec mon coach, Thomas Johansson, qui se mettent petit à petit en place. Elles deviennent de plus en plus naturelles. Donc, je suis content. Ca évolue bien, et il ne manque plus que des petits détails, maintenant.

Vous avez appris des choses sur vous, pendant ces moments plus difficiles ? Sur votre capacité à franchir ce genre d'obstacles...

Oui, bien sûr. J'espère revenir encore plus fort, de périodes comme ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident, mentalement. Il faut savoir d'où je viens, avec des blessures, un changement de coach, etc. Parfois, on peut être un peu impatient, ou intolérant, avec soi-même. Et c'est là que ça peut être un peu difficile. Mais il faut continuer à s'accrocher, essayer de faire évoluer son jeu, continuer à se battre, pour essayer de faire tourner les choses. Et c'est ce que je suis en train de faire...

Thomas Johansson a tendance à dire que le meilleur est encore à venir. Vous pensez la même chose ?

Oui, j'espère... J'espère qu'il a raison. Et c'est pour ça qu'il est là. J'espère prouver qu'il a raison.

Dans des moments un peu plus difficiles, comme quand cela va bien, le dialogue entre un coach et son joueur est terriblement important...

Oui, surtout qu'il a vécu ça, il a été joueur avant moi. Et dans les dialogues, il comprend exactement ce que je veux dire, il comprend exactement là où on en est, comment on évolue, comment on essaye de sortir de moments un peu plus difficiles. On discute beaucoup, et ça va de mieux en mieux. Donc, comme je le disais, j'espère qu'il a raison, que le meilleur est à venir, et que ça arrivera le plus vite possible.

Comment trouvez-vous le nouveau Roland-Garros ?

Je le trouve bien. Il y a de nouvelles choses, mais je n'ai pas encore tout vu. J'ai pu taper sur le Central, et il est vraiment très beau. Ils ont encore un peu agrandi, donc ils ont encore gagné des places. C'est vraiment un très beau court. Je ne suis pas encore allé sur le Court Simonne Mathieu, mais j'ai entendu de bons échos sur ce terrain-là. C'est de mieux en mieux, de plus en plus moderne. Chaque année, ils avancent. C'est bien, ils évoluent.

Ce tournoi est très particulier. Djokovic peut réussir le Grand Chelem sur deux années, Nadal peut gagner pour la douzième fois, Federer revient et est celui dont on parle le plus en ce moment. Comment vivez-vous tous ces événements ?

C'est incroyable, ce que vite un joueur comme Roger, qui va sur ses 38 ans, cette année. Il y a aussi des jeunes qui arrivent, qui jouent très bien, et qui veulent avoir leur place vers le top. Et il y a Rafa et Djoko qui dominent vraiment le circuit pour le moment. C'est intéressant, tout peut se passer. Il y a plein de joueurs différents, des jeunes, des moins jeunes. Cela va être intéressant de voir ce que cela va donner dans ce Grand Chelem-ci. Tous les Masters 1000 de l'année ont eu un vainqueur différent, ce qui prouve que c'est ouvert, que chaque tournoi est ouvert. On verra, mais c'est sûr qu'en trois sets gagnants, Federer, Nadal, et Djokovic sont très difficiles à battre.

Vous pensez que Nadal est encore le favori ?

Il a gagné la confiance dont il avait besoin, je pense, avec son titre à Rome. C'est l'idéal pour lui, d'arriver ici avec une victoire en Masters 1000, dans un très gros tournoi. Donc oui, quelque part, c'est un des gros favoris.