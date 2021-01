David Goffin, confiant, affrontera l'Espagnol Kuhn au 2e tour à Antalya : "Un jeune avec de bonnes frappes"

David Goffin (ATP 16) connaît le nom de l’adversaire qu’il affrontera, samedi, au deuxième tour du tournoi ATP 250 sur dur d’Antalya. Le Liégeois, 30 ans, tête de série n°2 du tableau en Turquie, rencontrera ainsi le jeune Espagnol Nicola Kuhn (ATP 253), 20 ans, qui a battu vendredi par abandon l’Allemand Matthias Bachinger (ATP 279), issu des qualifications, 3-6, 6-3, 4-1.

"Je ne connais pas trop bien Kuhn", a expliqué le n°1 belge. "Je sais simplement que c’est un jeune avec de bonnes frappes. Je l’ai vu un peu ici et une ou deux fois dans l’un ou l’autre tournoi. Contre Bachinger, ce n’est jamais évident. C’est un joueur calme, qui joue toujours à un niveau constant. Il faut pouvoir le battre. Donc, cela veut dire qu’il joue bien."

En toute logique, David Goffin ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à franchir ce cap. Le natif de Rocourt espère en tout cas que sa victoire à l’arraché contre Pierre-Hugues Herbert (ATP 83) au premier tour, où il avait sauvé cinq balles de match, va le lancer dans ce tournoi.

"C’est toujours mieux de commencer l’année par une victoire », a-t-il poursuivi, « même si je suis toujours en mode préparation avec mon coach et mon préparateur et que je suis venu ici pour continuer à mettre en place ce que l’on a travaillé aux entraînements. Je savais que ce serait difficile. Parfois, c’est trop beau que dès les premiers jeux de l’année que tout se mette très bien et que ce soit parfait. Mais je me suis accroché et dans le troisième set, j’ai vraiment très bien joué. Je bougeais bien, je jouais plus juste, je réfléchissais moins, tout était plus spontané et cela fait toute la différence. Parfois, ce sont des matches comme ça qui peuvent apporter de la confiance et constituer un déclic pour la suite."