David Goffin a annoncé avoir été testé positif au Covid-19. Il l’a annoncé lui-même via son compte Instagram. "A cause d’un résultat positif au test covid-19 que j’ai passé hier, je dois me retirer du tournoi de Saint-Pétersbourg. Je me sens bien jusqu’ici, je vais me mettre en quarantaine et j’espère être de retour pour le tournoi d’Anvers."

Goffin avait été éliminé au premier tour de Roland-Garros 2020 par Jannik Sinner.