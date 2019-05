Darcis s'arrête aux portes du tableau final à Roland

Steve Darcis n'a pas passé le cap des qualifications des internationaux de France. Notre compatriote s'est incliné au troisième et dernier tour face à l'Italien Stefano Travaglia. Le match s'est clôturé sur le score de 7-6, 6-3 en faveur du 120e joueur mondial.



Mené 5-3 dans le premier set, Darcis a pris le service de son adversaire pour recoller à 5-5 avant de forcer un jeu décisif. Mais le Transalpin, 27 ans, s'est alors montré plus précis pour prendre le tie-break et les commandes du match.

Travaglia, qui disputera le tableau final du tournoi parisien pour la première fois de sa carrière, s'est encore montré plus solide dans la seconde manche, notamment sur le plan offensif avec 28 coups gagnants contre 19 pour le Belge.

Darcis ne disputera donc pas la phase finale du 2e rendez-vous du Grand Chelem pour la 10e fois de sa carrière. En 2011, il avait atteint le 3e tour, son meilleur résultat à la Porte d'Auteuil, battu par le Français Gaël Monfils.

Plus tard dans la journée de jeudi, Kimmer Coppejans (ATP 181) défiera le Français Manuel Guinard (ATP 420) pour une première place dans un tableau final du Grand Chelem depuis Roland-Garros en 2015.

Plus tôt dans le tournoi parisien, Arthur De Greef (ATP 185) a été battu au deuxième tour, Ruben Bemelmans (ATP 164) au premier.

David Goffin (ATP 30) est le seul Belge qualifié directement dans le tableau final du simple messieurs.