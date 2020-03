Coronavirus : Roland Garros ne pense pas à "l'annulation ni au huis clos"

Les événements sportifs sont annulés ou reportés les uns après les autres en raison du coronavirus. L’ATP a suspendu les compétitions pendant six semaines. Les organisateurs sont de Roland Garros, prévu fin mai, suivent la situation avec attention.



Dans l’état actuel, le tournoi ne pourrait pas avoir lieu. Un Arrêté du 9 mars "interdit tout rassemblement mettant en présence plus de 1000 personnes jusqu’au 15 avril 2020".



"Notre tournoi s’étendant sur un périmètre non confiné de plus de 13 hectares en ayant lieu dans plus de deux mois, nous ne nous mettons pas dans la perspective de l’annulation de notre événement, ni même dans le scénario du huis clos. En tant qu’organisation responsable, nous étudions les différents scenarii possibles pour minimiser dans les conditions d’organisation du tournoi les facteurs de propagation, en lien avec les autorités publiques, au plus haut niveau", affirme Stéphane Morel, le Directeur Général Adjoint du deuxième Grand Chelem de la saison.